Кирило Буданов розкрив, скільки років українські воїни провели в полоні РФ

Обмін полоненими 26 червня 2026 року. / © Ігор Клименко

Реклама

У Міжнародний день на підтримку жертв катувань з російського полону вдалося визволити чергову групу українських військових.

Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов.

За його словами, цього разу додому повертаються тяжкопоранені, важкохворі, а також молоді воїни віком до 25 років. Наймолодшому зі звільнених — лише 24 роки. Він потрапив у полон у 21-річному віці під час оборони Маріуполя.

Реклама

Більшість визволених провели в російському полоні понад три роки. Серед них — бійці Нацгвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення, а також захисники Маріуполя.

“Продовжуємо роботу. Очікуємо гарні новини найближчим часом. Боремось за повернення кожного і кожної”, — заявив Буданов.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 червня, у рамках Стамбульських домовленостей відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ.

Попередній етап обміну полоненими військовими відбувся у п’ятницю, 20 червня. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

Реклама

За день до цього, 19 червня також відбувся обмін полоненими між Києвом і Москвою у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулися тяжкохворі захисники з ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.