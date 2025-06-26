- Дата публікації
Категорія
Війна
Кирило Буданов розкрив, скільки років українські воїни провели в полоні РФ
У Міжнародний день на підтримку жертв катувань Україна повернула нову групу полонених, наймолодшому зі звільнених — 24 роки.
У Міжнародний день на підтримку жертв катувань з російського полону вдалося визволити чергову групу українських військових.
Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов.
За його словами, цього разу додому повертаються тяжкопоранені, важкохворі, а також молоді воїни віком до 25 років. Наймолодшому зі звільнених — лише 24 роки. Він потрапив у полон у 21-річному віці під час оборони Маріуполя.
Більшість визволених провели в російському полоні понад три роки. Серед них — бійці Нацгвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення, а також захисники Маріуполя.
“Продовжуємо роботу. Очікуємо гарні новини найближчим часом. Боремось за повернення кожного і кожної”, — заявив Буданов.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 червня, у рамках Стамбульських домовленостей відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ.
Попередній етап обміну полоненими військовими відбувся у п’ятницю, 20 червня. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.
За день до цього, 19 червня також відбувся обмін полоненими між Києвом і Москвою у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулися тяжкохворі захисники з ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.