ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
678
Час на прочитання
1 хв

Кирило Буданов розкрив, скільки років українські воїни провели в полоні РФ

У Міжнародний день на підтримку жертв катувань Україна повернула нову групу полонених, наймолодшому зі звільнених — 24 роки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Обмін полоненими 26 червня 2026 року

Обмін полоненими 26 червня 2026 року. / © Ігор Клименко

У Міжнародний день на підтримку жертв катувань з російського полону вдалося визволити чергову групу українських військових.

Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов.

За його словами, цього разу додому повертаються тяжкопоранені, важкохворі, а також молоді воїни віком до 25 років. Наймолодшому зі звільнених — лише 24 роки. Він потрапив у полон у 21-річному віці під час оборони Маріуполя.

Більшість визволених провели в російському полоні понад три роки. Серед них — бійці Нацгвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення, а також захисники Маріуполя.

“Продовжуємо роботу. Очікуємо гарні новини найближчим часом. Боремось за повернення кожного і кожної”, — заявив Буданов.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 червня, у рамках Стамбульських домовленостей відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ.

Попередній етап обміну полоненими військовими відбувся у п’ятницю, 20 червня. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

За день до цього, 19 червня також відбувся обмін полоненими між Києвом і Москвою у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулися тяжкохворі захисники з ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie