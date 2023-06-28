Найпотужніші резерви ще не задіяно на фронті, є успіхи, які не розголошуються – Резніков

Під час українського контрнаступу повідомляється не про всі успіхи ЗСУ, аби не нашкодити українським захисникам.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що основні військові резерви України, зокрема бригади, які нещодавно пройшли навчання на Заході та оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО, ще не були задіяні в контрнаступі.

Про це він сказав в інтерв'ю "Financial Times".

За словами Резнікова, нещодавні звільнення кількох населених пунктів України – це лише "прев'ю" до значно більшого наступу українських сил.

"Коли це станеться, ви всі це побачите... Всі побачать все", – анонсував міністр оборони.

Резніков додав, що українські війська досягли "певних успіхів", які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку українських захисників.

"Іноді росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку або територію. Вони бояться доповідати далі своєму керівництву", – пояснив міністр.

Водночас Резніков попередив, що запланований контрнаступ відрізнятиметься від торішнього приголомшливого розгрому російських військ у Києві, а також у Харківській області та Херсоні.

"Не можна очікувати дива в кожній операції", – зауважив міністр оборони.

Резніков наголосив, що українська армія продовжує завдавати великих втрат російським окупантам, і додав, що їхня "деградація" є інструментом, а звільнення українських земель – метою.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прогрес контрнаступу ЗСУ "повільніший, ніж хотілося б". За його словами, однією з головних перешкод просування українських військ є заміновані РФ території.

Згодом керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк анонсувала результати Збройних сил на фронті, "які всіх порадують".

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