Найпотужніший обстріл Покровська від початку повномасштабного вторгнення: місцеві показали руйнування

Один загиблий і принаймні шестеро поранених - такі наслідки обстрілу Покровська з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Найпотужніший обстріл Покровська від початку повномасштабного вторгнення - так місцеві описують останній терор від росіян, йдеться в ТСН.

Окупанти близько години били по приватному сектору міста. Постраждали чотири десятки будинків місцевих у різних районах, близько десятка з яких перетворилися на руїни. Людям місцева влада тимчасово надає приміщення для ночівлі, а комунальники допомагають полагодити дахи пошкоджених будинків і залатати вікна.

Два десятки будинків в одному із районів постраждали від обстрілу російськими військами. Комунальники підвозять фанеру й шифер, аби допомогти людям закрити вікна і полагодити дахи до настання сутінків.

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Перші вибухи в Покровську пролунали близько сьомої вечора. Снарядами з реактивної системи залпового вогню "Смерч" окупанти били по приватному сектору міста. Одна людина загинула під завалами, ще шестеро постраждали. Уламок від снаряду лише дивом не зачепив подружжя пенсіонерів.

"Якщо будівля зруйнована повністю і там неможливо жити, то ми пропонуємо нашим мешканцям переїхати до житла, яке ми пропонуємо", - каже заступник міського голови Покровська Костянтин Мілютін.

Комунальники допомагають місцевим розбирати завалені перекриття. Вцілілі меблі, посуд і одяг люди виносять зі зруйнованих будинків. Поліцейські збирають уламки від російських снарядів і фіксують наслідки руйнувань. Після годинного обстрілу більшість жителів вулиці, яка найбільше постраждала від обстрілу, виїжджають.

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