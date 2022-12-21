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Найскладніша ситуація зі світлом у Києві: у YASNO пояснили чому

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Найскладніша ситуація зі світлом у Києві: у YASNO пояснили чому

Фото: pixabay.com

Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни, наголосив гендиректор YASNO.

У середу, 21 грудння, ситуація з електропостачанням у Києві - найскладніша у країні. На це є декілька причин. 

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"Змін на краще нема. Сьогодні ситуація з постачанням у Києві - найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання", - зауважив він.

За словами Коваленка, ключова наразі проблема у Києві - не генерація, а пошкоджені через ракетні удари мережі. Він пояснив, що не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів.

Друга причина - це те, що лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів.

"Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація", - додав він. 

Гендиректор YASNO запевняє, що електрики працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

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