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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Найскладніша війна: Трамп згадав свою обіцянку припинити вогонь в Україні за 24 години

Свою давнішню обіцянку припинити війну в Україні за 24 години Трамп назвав «саркастичною».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Найскладніша війна: Трамп згадав свою обіцянку припинити вогонь в Україні за 24 години

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні «найскладнішою» і виправдав свої попередні слова про те, що завершить її за 24 години.

Про це йшлося під час пресконференції Трампа після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 25 червня.

«Мої слова про припинення війни в Україні за 24 години — звісно були саркастичними», — сказав він.

Президент США також висловився щодо особистості очільника Кремля Володимира Путіна, а також зазначив, що мав «проблеми» із українським лідером.

«Путін складніша людина, у мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна», — сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також заявив, що очільник Кремля Володимир Путін пропонував допомогу США щодо Ірану на тлі ймовірних територіальних амбіцій.

Також йшлося про зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського під час саміту НАТО в Гаазі.

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