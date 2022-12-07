"Найскладніша зима за часи Незалежності": мешканцям Полтавщини пояснили, яка ситуація зі світлом в регіоні

На Полтавщині не діють графіки відключень світла через суттєвий дефіцит електроенергії, який виник внаслідок цинічних обстрілів окупантів.

Про це заявив голова ОВА Дмитро Лунін.

Посадовець пояснив, що Полтавщина після стабілізації ситуації в енергосистемі могла б повернутися до складених графіків відключень світла (чотири години зі світлом, дві години – без) від вівторка, 6 грудня.

Навіть за день до того, бригади енергетиків вже проводили реорганізаційні перепідключення.

"Але того ж дня ворог знову вдарив ракетами по об’єктах енергетики України в кількох областях, і знову виник суттєвий дефіцит електроенергії. Тому застосували аварійні відключення по всій Україні. Через те, що дефіцит зберігається, наступного дня на Полтавщину надали менший обсяг електроенергії й іще менший на сьогодні. Тому обленерго не може застосувати графік +4/-2 й вимушено вимикає по дві черги відразу. Область самостійно не може виробляти електроенергію", - пояснив Лунін.

Голова області додав, що наразі пріоритетом влади є те, щоб котельні працювали безперервно і там не вимикали світло.

"Ворог не здатний перемогти нас у бою, тому хоче зламати тил. Маємо бути єдиними та допомагати одне одному. Ця зима буде найскладнішою за часи незалежності України. Це не просто слова, ми відчуваємо наслідки на собі, але зараз, як ніколи, важливо тримати стрій", - підсумував Лунін.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький каже, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня, якщо не буде нових ударів РФ.

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