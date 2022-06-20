Найскладніший опалювальний сезон: як українців рятуватимуть від холодних батарей взимку і скільки це коштуватиме

Найскладніший опалювальний сезон: як українців рятуватимуть від холодних батарей взимку і скільки це коштуватиме

Україні прогнозують непросту зиму, адже запасів газу для нормального проходження опалювального сезону, нібито, бракує.

Уряд своєю чергою заспокоює, і розраховує частину сховищ заповнити, придбавши більше ніж зазвичай блакитного палива за кордоном. А ще - частину недостачі перекрити власним видобутком - що енергетики сприймають із певним скептицизмом, йдеться в ТСН.

До нього ще 4 місяці, а його вже нарікли найскладнішим опалювальним сезоном за часи незалежності. Причин для того є декілька:

- росіяни знищили частину критичної інфраструктури, у східній частині країни;

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- і загроза подальльших руйнуваннь великих підприємств, теплоелектростанцій та місць власного видобутку газу, залишається;

- план закупівлі блакитного палива за кордоном збільшився вдвічі. Від звичних майже 3 млрд кубометрів газу, до 6-ти.

«Прораховуємо та готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні Уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону, в жовтні, у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу... Зараз у наших ПГС уже понад 10 млрд кубів», – заявляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

До жовтня Уряд розраховує збільшити об’єми газу в сховищах майже вдвічі, до позначки у 19 млрд кубометрів. Цього, побоюються енергетики, дещо замало на сезон, який і так найпевніше пройде із напівхолодними батареями, якщо говорити про потреби цивільного населення. Адже торік було спожито майже 27 млрд кубометрів газу. Втім президент заспокоює: «Обговорили питання закупівлі обсягу достатньої кількості газу на опалювальний сезон, накопичування вугіллям, виробництва електроенергії. В умовах, які ми маємо, через агресію Росії, війну, це дійсно буде найскладніша зима за роки незалежності. Але, все нормально, маємо пройти її так, аби люди нормально відчували роботу держави. Так і буде», - зазначив він.

Запасатися дровами чи буде газ - як Україна готується до непростої зими

Наявність газу нині лиш частина завдання, яке слід вирішити у найближчі місяці. В воюючій країні обмаль грошей, аби закуповувати блакитне паливо. Тож Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів. І навіть розглядає можливість отримання американського скрапленого природного газу у рамках ленд-лізу. Та в цьому конкретики поки немає. Та навіть за такої ситуації, в Уряді запевняють, ціна на послуги не зростатиме, як для населення так і для підприємств.

«Затвердили постанову, відповідно до якої "Нафтогаз" на час воєнного стану, та 6 місяців після його завершення, буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною. Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави», - зазначив Шмигаль.

Також Уряд доручив передати 6 ТЕЦ у власність «Нафтогазу». Як пояснив прем’єр: аби краще підготувати їх до зими та задля ефективнішого управління.

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