"Найсмертоносніший" пілот F-16 заявив, що він готовий захищати небо над Україною: подробиці

Підполковник у відставці Ден Гемптон, якого називають "найсмертоноснішим" пілотом F-16, заявив, що він би погодився захищати небо над Україною.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Гемптон вважає, що F-16 - це значно кращі винищувачі за радянські, проте на його думку, українським пілотам знадобиться багато часу, щоб освоїти новий літак - від 4-х до 6-ти місяців. Він пояснив, що для країни, яка кожен день веде боротьбу з російським агресором - це дуже довго, а тому підполковник ВПС США придумав вихід - Україна могла б найняти досвідчених пілотів для польотів на сучасних винищувачах.

"Принаймні подумайте про те, щоб найняти приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною, не деінде, а саме в небі над Україною. Я навіть поїду сам, можете на мене розраховувати", - сказав Ден Гемптон.

Як зазначається, Ден Гемптон здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США від часів війни у В’єтнамі, включно з Пурпуровим серцем, чотирма Почесними хрестами льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісьмома "Повітряними медалями" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.

Нагадаємо, група сенаторів від обох партій вимагає від Пентагону відповіді, як відправити літаки F-16 до України.

Також за даними ЗМІ, США перевіряють навички українських пілотів для ймовірного навчання на F-16.

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