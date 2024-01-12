Найспокійніша за останній час ніч: Повітряні сили розповіли, чому нема атак

В Україні ніч проти п'ятниця, 12 січня, минула без обстрілів. Що більше - вона стала найспокійнішою за останній час.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ця ніч, мабуть, була найспокійнішою за останній час. Не бачив ще таких довідок, які власне отримують, щоб формувати якісь зведення ранкові. Сьогодні не було жодного літального апарату чи жодного засобу повітряного нападу по території країни протягом ночі", - розповів він, додавши, що дуже рідко такі довідки трапляються, але дійсно сьогодні була тиха ніч.

Зі слів представника ПС, ймовірно, ця "тиша", була зумовлена погіршенням погодних умов в повітряному просторі там, де противник працює і безпілотниками, і авіацією.

Нагадаємо, напередодні вдень, 11 січня, в Україні була оголошена повномасштабна тривога. Було зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Моздок (Північна Осетія). Пусків ракет не було зафіксовано.

Читайте також: