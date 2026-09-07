Найсильніші люди найміцнішої країни: Буданов привітав бійців ГУР

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Про це він сказав у відеозверненні на Facebook⁠.

«ГУР — це родина назавжди для кожного, хто мав честь стати до цих лав. Який шлях ми б не обрали, які б посади не обіймали в майбутньому — наші серця назавжди будуть разом», — наголосив Буданов.

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Він подякував усім співробітникам воєнної розвідки та кожному, хто допомагає її роботі. За його словами, вже 34 роки ГУР стоїть на варті безпеки України, а під час повномасштабної війни стало однією з найсильніших опор української державності та свободи.

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Буданов побажав розвідникам сталевого духу, міцної руки та надійного друга поруч, який завжди прикриє спину. Він наголосив, що ГУР виконує найскладніші завдання, до яких кожен розвідник повинен бути готовим.

Окремо Буданов вшанував пам’ять полеглих побратимів, подвиги яких назавжди залишаться прикладом для наступних поколінь, і закликав кожного берегти честь організації.

«Зі святом вас, найсильніші люди найміцнішої країни! Ми єдині! Слава ГУР і слава Україні!» — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов прокоментував стрілянину між СБУ і ГУР, заявивши, що ситуацією буде займатися Державне бюро розслідувань.

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