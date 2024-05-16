"Найтонша робота": українські бійці штурмували захоплений окупантами будинок та взяли їх в полон (відео)

У Харківській області, в селі Глибоке бійці ЗСУ штурмували захоплений російськими окупантами будинок та взяли полонених.

Відео штурму опублікував журналіст Юрій Бутусов.

"Найтонша та ризикована робота, браво нашим титанам!" - зазначив журналіст.

Нагадаємо, наступ росіян на півночі Харківщини сповільнився, про що стало відомо 15 травня. Також йдеться про те, що росіяни віддають перевагу створенню "буферної зони" на кордоні, аніж глибшому проникненню до Харківщини.

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