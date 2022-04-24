Найтяжчі події війни відбудуться через 2-3 тижні - журналіст-розслідувач про другу фазу бойових дій

Журналіст-розслідувач, засновник Ballingcat Христо Грозєв вважає, що наближається провал другої фази війни.

Він припускає, що найближчим часом, 2-3 тижні, відбудуться найтяжчі битви за південь та схід України.

Про це болгарський журналіст-розслідувач повідомив у спільному телемарафоні у неділю, 24 квітня.

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"Якщо ситуація поблизу Ізюма та Горлівки не зміниться протягом кількох тижнів у бік завоювання росією нових територій, або вони будуть мінімально тактичними, це можна вважати провалом другої фази війни РФ в Україні", – підкреслив Грозєв.

Він вважає, що за два-три тижні почнеться прорив російських військ у зворотному напрямку. "Це дозволить Україні відкрити другий фронт. Тому російські війська мають відійти. Думаю, найважливіше відбуватиметься за два-три тижні, а не в найближчий день-два", – підсумував журналіст.

Також, на думку Грозєва, причина, через яку Україні досі не вдалося утримати повністю Маріуполя – це відсутність необхідної кількості зброї, аж ніяк не відсутність армії чи мотивації. Про це раніше говорив і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за даними журналіста-розслідувача, у армії РФ залишилося лише 30% високоточних ракет порівняно з періодом до 24 лютого.

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