Найважча евакуація: на Львівщину вивезли людей зі сходу країни, які самостійно не пересуваються

Найважча евакуація: на Львівщину вивезли людей зі сходу країни, які самостійно не пересуваються

Один із чоловіків дорогою помер.

На Львівщину евакуювали понад пів сотні тяжкохворих людей, які не можуть самостійно пересуватися - це жителі Сєверодонецька та Лисичанська. Їх волонтери під обстрілами забирали з власних помешкань. У переобладнаних вантажних мікробусах везли на вокзал до Слов’янська, а далі заносили в потяг, який прямував на Львівщину. Це була одна з найважчих евакуацій - зізналися волонтери.

Про це йдеться в ТСН.

Вночі на львівському вокзалі волонтери гуртом тих, хто не ходить, на руках спускають з потяга, а лежачих людей – виносять на ковдрах і кладуть на ноші.

Валентину з Лисечанська 68 років, ходити самостійно не може, а сонячного світла каже, не бачив давно. «Я з укриття не вилазив, я просидів там два місяці, поки виїхав сюди», - розповідає чоловік.

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А мирного неба теж не бачив значно довше. «Я з Лисичанська сам, Луганська область, там страшне, не хочу навіть згадувати. Мурашки по тілу, Боже мій, дома в друзки деякі, це жахливо», - каже чоловік.

Пані Раїса теж пересувається на колісному кріслі. Їй 86, вдова, сина теж поховала. Каже, якби волонтери не евакуювали – не знає, чи б вижила. «Чуєте як нас там бомблять кацапи, і вдень і вночі, немає спокою, ми тікаємо. Ну, а що плакати, наплакалися вже, а тепер дав Бог нам радість таку», - каже жінка.

Та цим потягом доїхали не усі. 83-річний дідусь помер дорогою. Серце не витримало, каже його дружина і не може прийти до тями. Потяг вимушено зупинявся на Київщині, чоловіка поховають у Білій Церкві.

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У цей раз волонтери евакуювали з Лисичанська та Сєверодонецька понад півсотні людей – з інвалідністю та літніх. «Обладнали вантажні буси, поклали матраси і довозили людей до залізничного вокзалу Слов’янська. Це було дуже важко, тому що людину, спустити з п’ятого поверху на 1-ий, це винести на руках, ми це робили», - розповідає волонтер Дмитро.

Врятованих людей тимчасово поселили в одному з центрів для переселенців. «Тут люди мають можливість похарчуватися, відпочити від дороги, бо їдуть поїздами декілька днів, тобто, якщо є діти чи люди старшого віку вони мають можливість відпочити», - пояснюють волонтери центру.

Тут люди переночували і далі їх транспортували за кордон – у спеціалізовані центри Литви та Австрії.

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