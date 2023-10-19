"Найважче у роботі - "сортування": бойовий медик "Морфін" розповів, як рятує військових під обстрілами

Бойовий медик Степан із позивним "Морфін" врятував не одне життя українським військовим. Він надавав медичну допомогу на передових позиціях.

Про його історію розповіли у Національній гвардії, де служить "Морфін".

"Позивний взяв собі Морфін. Це основна дієва речовина знеболювальних препаратів, так вийшло. В армію пішов, бо відчував невідворотність війни, хотів бути готовим до такого розвитку подій, мати необхідні навички та знаходитися у потрібному місці", - розповідає Степан.

Він зрозумів, що війна із Росією - неминуча, коли побачив у новинах інформацію про будівлю російських польових шпиталів у Білорусі та РФ. Перші місяці "Морфін" з підрозділами бригади захищали харківський аеропорт. Вчасно підірвана летовищна смуга не давала змогу ворогу висаджувати літаками десант.