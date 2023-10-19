"Найважче у роботі - "сортування": бойовий медик "Морфін" розповів, як рятує військових під обстрілами

На його рахунку декілька десятків врятованих життів.
Бойовий медик Степан із позивним "Морфін" врятував не одне життя українським військовим. Він надавав медичну допомогу на передових позиціях.
Про його історію розповіли у Національній гвардії, де служить "Морфін".
"Позивний взяв собі Морфін. Це основна дієва речовина знеболювальних препаратів, так вийшло. В армію пішов, бо відчував невідворотність війни, хотів бути готовим до такого розвитку подій, мати необхідні навички та знаходитися у потрібному місці", - розповідає Степан.
Він зрозумів, що війна із Росією - неминуча, коли побачив у новинах інформацію про будівлю російських польових шпиталів у Білорусі та РФ. Перші місяці "Морфін" з підрозділами бригади захищали харківський аеропорт. Вчасно підірвана летовищна смуга не давала змогу ворогу висаджувати літаками десант.
Степан завжди надавав медичну допомогу на самих передових позиціях. Тож, Балаклія, Ізюм, Борова, Підлиман стали переможними на шляху до Серебрянського лісу під Кремінною.
Він розповідає, що бойовим медикам доводиться працювати у надважких умовах - у лісах, бездоріжжях та під масованими обстрілами противника, що здивувало іноземних інструкторів.
"Найважче у роботі бойового медика – "сортування" поранених (суто медичний термін – ред.). Бо ти визначаєш, хто буде жити. В умовах нормальної, "протокольної" праці ти, можливо, врятував би усіх. Але немає часу та ресурсів, ти розумієш, що за декілька годин, які мінімум відділяють поранених від шпиталю, важко поранені помруть. Тому доводиться обирати тих, хто може продовжувати бій зараз та тих, у кого є шанси вижити за час, який у тебе є, та якого, насправді немає. Гелікоптери на евакуацію прилітають тільки у голлівудських фільмах. Ми тягнемо на руках та автівках по знищених дорогах", - пригадує Степан.
Він провів декілька важких кількамісячних ротацій на передовій, на його рахунку декілька десятків врятованих життів.
Нагадаємо, росіяни посилили обстріли і намагаються оточити Авдіївку. Що відомо про ситуацію навколо міста - читайте ТУТ.
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