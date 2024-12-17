Найважчий тип бою у військовій практиці: у ЗСУ розповіли про складну оборону міста на Донеччині

Торецьк у Донецькій області є важливою точкою для окупаційної армії РФ. Загроза захоплення міста російськими загарбниками залишається.

Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що загроза захоплення міста залишається. Адже окупанти не припиняють своїх штурмових дій.

"Торецьк для них важлива точка. Це місто для них важливе з медійної й скоріше психологічної точки зору. Досі там точаться важкі міські бої. Це один із найважчих типів бою у військовій практиці. Тому що військовослужбовці мають бути уважними, постійно перебувати в напрузі", - заявила Бобовнікова.

Речниця ОТУ "Луганськ" також додала, що наразі росіяни втрачають у місті велику кількість особового складу, оскільки закидують позиції Сил оборони "м'ясом", щоб спробувати прорвати оборону.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині. Йдеться про Курахове.

Читайте також:

Який вигляд нині має місто Торецьк на Донеччині