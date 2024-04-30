Найважливіша локальна мета: ізраїльський військовий оглядач про плани наступу РФ на Часів Яр

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп говорить, що місто Часів Яр на Донеччині є однією з найважливіших точок докладання зусиль окупаційної армії РФ. А місто Покровськ – це більш далекосяжна мета.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Саме в цьому контексті варто говорити. Є цілі локальні, прямо тут – якесь село чи якась посадка. Часів Яр – найважливіша локальна мета. Але треба бачити і більш амбітну мету, яку вони ставлять собі на цьому напрямі. По суті, це захоплення Часового Яру, вихід до Костянтинівки, а трохи збоку, скажімо так, – спроба вийти до Покровська. Якщо подивитися на мапу і побачити дорогу, що з'єднує Костянтинівку і Покровськ, то я би сказав, що це їхня відносно далекосяжна ціль на цій ділянці фронту", - зазначив експерт.

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Давид Шарп також прокоментував, чи може окупаційна армія РФ досягти якихось успіхів до 9 травня, так званої "сакральної" дати.

"Я не прихильник рахувати щось за датами. Йде війна, під час якої Кремль ставить своїм Збройним силам завдання щодо захоплення території. Я не знаю, як ці завдання пов'язуються з термінами, але я впевнений, що вони стоять і без зв'язку з термінами...Зважаючи на все, найближчими днями – без зв'язку з 9 травня, але думаю, і після нього – будуть важкі бої. Російська армія спробує скористатися можливостями там, де, як вони можуть бачити та припускати, що українська оборона – не стабілізована. Тобто просунутися десь ще більше. Особливо там, де умови дозволяють", - каже ізраїльський військовий оглядач.

За його словами, Часів Яр продовжить залишатися одним із головних пунктів, куди окупанти докладатимуть зусилля.

Нагадаємо, в Генштабі Естонії оцінили, чи дійсно РФ може захопити Часів Яр до 9 травня 2024 року.

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