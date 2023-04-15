Найзапекліші бої тривають за два міста: останні новини з фронту від Генштабу

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують здійснювати наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, але успіху не мав. На Мар'їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Росії. Триває також комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії. Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, а також станцію радіоелектронної боротьби противника", – звітує Генштаб.

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