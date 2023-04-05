Найзапекліші бої тривають за два міста: останні новини з гарячих ділянок фронту від Генштабу

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. РФ і надалі використовує повітряний простір, територію РБ та її військову інфраструктуру.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, Середина-Буда, Бачівськ, Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області і Новоселівське та Крохмальне Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Стельмахівка, Торське, Сіверськ, Роздолівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. В той же час ворог обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Новоданилівка, Оріхів, Щербаки, Малі Щербаки Запорізької області, Качкарівка, Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Дніпровське Херсонської області, а також місто Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БПЛА типу "КУБ".

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, на тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць.

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