Найзапекліші бої тривають на основних трьох напрямках: Арестович розповів, де окупанти зосередили основні зусилля

За словами радника керівника ОП Олексія Арестовича, російським окупантам не вдається просуватися.
Найзапекліші бої тривають на основних трьох напрямках.
- Перший - Луганська область, ворог намагається оточити Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк.
- Другий - з Гуляйполя на Запоріжжя.
- І третій - з Херсона у напрямку Кривого Рогу.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 6 травня.
"Найбільше зусиль противник зосереджує на напрямку Ізюм-Краматорськ-Слов'янськ і в районі Попасної з Сєвєродонецька. Там напрямок його головних зусиль", - зазначив він.
За словами радника керівника ОП, російським окупантам не вдається просуватися.
"Також ворог намагається добити захисників "Азовсталі". Я думаю, що вони хочуть зробити це до 9 травня, щоб принести президенту РФ Володимиру Путіну "подарунок на блюдечку". Але будемо сподіватися, що це не вдасться. Поки захисники "Азовсталі" ведуть дуже нерівний бій з переважними силами противника, які використовують і дальню авіацію, і армійську авіацію, і фронтову авіацію, і танки, і наземну артилерію, і вогонь з кораблів", — сказав Арестович.
Українська влада докладає величезних зусиль для того, щоб евакуювати цивільних з заводу "Азовсталь" та допомогти військовим політико-дипломатичним шляхом, який наразі є єдиним.
Також Арестович розповів, що російська армія зазнає величезних втрат на напрямках головних ударів, саме тому вона просувається дуже повільно.
"Наші війська також зазнають втрати і єдиною втіхою для нас є те, що ворог несе втрати набагато більші", - зазначив він.
Крім того, радник керівника ОП повідомив, що ЗСУ просунулися на Харківському та Херсонському напрямках.
Нагадаємо, українські воїни відновили контроль над кількома населеними пунктами на Харківщині.
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