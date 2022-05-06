Найзапекліші бої тривають на основних трьох напрямках: Арестович розповів, де окупанти зосередили основні зусилля

За словами радника керівника ОП Олексія Арестовича, російським окупантам не вдається просуватися.

Найзапекліші бої тривають на основних трьох напрямках.

Перший - Луганська область, ворог намагається оточити Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк.

Другий - з Гуляйполя на Запоріжжя.

І третій - з Херсона у напрямку Кривого Рогу.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 6 травня.

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"Найбільше зусиль противник зосереджує на напрямку Ізюм-Краматорськ-Слов'янськ і в районі Попасної з Сєвєродонецька. Там напрямок його головних зусиль", - зазначив він.

За словами радника керівника ОП, російським окупантам не вдається просуватися.

"Також ворог намагається добити захисників "Азовсталі". Я думаю, що вони хочуть зробити це до 9 травня, щоб принести президенту РФ Володимиру Путіну "подарунок на блюдечку". Але будемо сподіватися, що це не вдасться. Поки захисники "Азовсталі" ведуть дуже нерівний бій з переважними силами противника, які використовують і дальню авіацію, і армійську авіацію, і фронтову авіацію, і танки, і наземну артилерію, і вогонь з кораблів", — сказав Арестович.

Українська влада докладає величезних зусиль для того, щоб евакуювати цивільних з заводу "Азовсталь" та допомогти військовим політико-дипломатичним шляхом, який наразі є єдиним.

Також Арестович розповів, що російська армія зазнає величезних втрат на напрямках головних ударів, саме тому вона просувається дуже повільно.

"Наші війська також зазнають втрати і єдиною втіхою для нас є те, що ворог несе втрати набагато більші", - зазначив він.

Крім того, радник керівника ОП повідомив, що ЗСУ просунулися на Харківському та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, українські воїни відновили контроль над кількома населеними пунктами на Харківщині.

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