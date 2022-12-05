"Найжорстокіша м'ясорубка від початку війни": названо три причини наступу окупантів на Бахмут

Армія Росії під Бахмутом Донецької області потрапила в "м'ясорубку". В окупантів є три причини, щоб продовжувати наступальні дії на цьому напрямку, незважаючи на серйозні втрати.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

Експерт пояснив важливість Бахмута для росіян трьома моментами:

" Перший - суто політичний . Нагадаємо, що ця війна почалася з того, що росіяни визнали ці так звані недореспубліки, і їм треба рухатися вперед, виходити на адміністративні лінії області.

. Нагадаємо, що ця війна почалася з того, що росіяни визнали ці так звані недореспубліки, і їм треба рухатися вперед, виходити на адміністративні лінії області. Другий момент - росіяни зазнали двох стратегічних дуже серйозних поразок у цій війні . Я маю на увазі блискучу Харківську операцію і не менш блискучу Херсонську. Їм треба показувати хоч якусь динаміку успіху, бо чим далі, тим для них буде гірше й гірше.

. Я маю на увазі блискучу Харківську операцію і не менш блискучу Херсонську. Їм треба показувати хоч якусь динаміку успіху, бо чим далі, тим для них буде гірше й гірше. І є суто воєнний логістичний момент. На цю хвилину війна залишається на 95% війною артилерії, а 7-тонними вантажівками снарядів до передової не довозишся. Там є робочий залізничний вузол Дебальцеве. Від Бахмута до Дебальцевого всього 40 км. Така установка, як HIMARS, працює високоточними боєприпасами до 84 км. Отже, цей вузол є під дуже серйозною загрозою. Їм банально треба відсунути наші артилерійські позиції. Поки що, на мій погляд, неуспішно".

Водночас Черник охарактеризував бої за Бахмут, як "найжорстокішу м'ясорубку, яка була від початку війни".

"На мій погляд, там складається "маленький Верден", як 1916 року німці і французи під Верденом влаштували дуже серйозну м'ясорубку. І для росіян там складаються саме такі аспекти. Але не забуваємо, що людські ресурси в них ще доволі великі, до свого солдата вони ніколи не ставилися як до цінності. І ці "м'ясні хвилі" вони щодня нарощують", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, що під Бахмутом окупанти намагаються вести штурмові дії вдень та вночі.

"Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою... Все завалено трупами противника. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої", – повідомив офіцер.

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що битва за Бахмут встановила рекорд із тривалості та жорстокості боїв.

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