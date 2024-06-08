Найжорсткіші бої: РФ наступає на Покровському напрямку і проривається до важливої траси

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту.

Детально про наступ ворога на цьому напрямку розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ворог активізував свої зусилля зокрема й на Покровському напрямку. Найбільш інтенсивні та жорсткі бої протягом останніх двох тижнів тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається там прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка-Бердичі своїми найбільш підготовленими підрозділами", – розповів Волошин.

Протягом минулого тижня на Покровському напрямку Сили оборони відбили аж 220 атак окупантів. Йдеться про населені пункти Калинове, Євгенівка, Сокіл, Невельське, Нетайлове, Яснобродівка, Уманське та Новоселівка. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки і Сокола. Ворог намагається вклинитися в бойові порядки Сил оборони.

Наступ РФ на Покровському напрямку / Фото: Deepstatemap

Вчора, 7 червня, на Покровському напрямку було знищено 260 окупантів вбитими та пораненими, а також три бойові броньовані машини, три гармати, міномет, шість ворожих авто і одну одиницю спецтехніки.

Волошин підтвердив, що на Покровському напрямку 47 окрема механізована бригада "Магура" утримує натиск трьох ворожих бригад.

"Росіяни мають величезні резерви живої сили, оперативно поповнюють свої втрати", – зазначив він.

Речник підтвердив, що після захоплення Очеретиного окупанти намагаються прорватися до траси Покровськ-Констянтинівка.

Очеретино, Покровськ і Констянтинівка на карті / Фото: Deepstatemap

Раніше Генштаб повідомив останні новини з передової.

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