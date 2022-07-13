Назад до СРСР: Жданов розповів про плани Кремля щодо створення союзу трьох слов'янських держав

Керівництво РФ розуміє, що на фронті успіхів вже бути не може. Тож у липні розгорнулася масштабна політична боротьба проти України.

Про засідання Держдуми Росії, що відбудеться 15 липня, розповів військовий експерт Олег Жданов під час марафону на телеканалі "Freeдом".

"На 15 липня призначено засідання Держдуми Росії, де, можливо, розглянуть оголошення створення союзу трьох слов'янських держав - щось на зразок СРСР. Я не виключаю таких планів, які виношуються у Кремлі, але, по-перше, це утворення ніхто не визнає у світі, як і анексію Криму, по-друге, у нас є привід, щоб попросити наших західних партнерів посилити санкційний тиск", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, українські захисники 12 липня знищили шість російських складів.

Крім того, напередодні Збройні сили України також знищили шість російських складів із боєприпасами.

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