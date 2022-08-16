Назавжди пішли у небо: в Івано-Франківську поховали найкращих військових льотчиків України

За льотною традицією над кладовищем пролетіли побратими - так прощаються з пілотами.

В Івано-Франківську поховали військових льотчиків Антона Листопада та Юрія ПогорІлого. Вони загинули під час виконання бойового завдання.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

"Провести земляків в останню путь прийшли сотні людей: рідні, друзі, товариші по службі. 30-річний майор Антон Листопад три роки тому був визнаний найкращим військовим льотчиком України. А торік саме він очолював повітряну частину військового параду над Хрещатиком на 30-річчя незалежності України", - повідомляє кореспондент.

У перші години повномасштабного вторгення РФ льотчик зумів вивести з-під ворожих обстрілів свій винищувач МІГ-29-й. За те, як нищив окупантів, був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Другий загиблий - полковник Юрій Погорілий. З окупантами воює з перших днів війни. 2014-го був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Поховали льотчиків у їхньому рідному Івано-Франківську з усіма військовими почестями. За льотною традицією над кладовищем пролетіли побратими - так прощаються з пілотами, що назавжди пішли у небо.

"З тих трьох бійців, які були у мене в 2016 році, зараз вже нікого немає, на жаль. Антон був крайнім з них. Тому я можу сказати не тільки про Антона, а взагалі, що хлопці, які прийшли до мене на навчання, одразу показали сталевий характер витримку, наполегливість", - каже інструктор Антона Листопада.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України строковику Нацгвардії, який збив уже шість літаків і крилату ракету ворога.

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