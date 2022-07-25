"Назавжди залишилися в українській землі": Гайдай розповів, як росіяни намагалися вийти на межу Луганщини

Шостий місяць Луганщина протидіє російському вторгненню. Росіяни налаштовувалися на короткострокову війну зі швидкою капітуляцією України, але за підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла "друга армія світу". Амбітні наміри порушили ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки "завмерли" в Луганській області, де несуть колосальні втрати завдяки злагодженим діям ЗСУ.

"Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди. За останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ", - написав він.

За його словами, окупанти "гинуть на Луганщині, так і не побачивши сусіднього регіону". Гайдай каже, що росіяни атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити українську оборону. Але їм цього не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами.

"Як от на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині. По всіх цих напрямах росіяни не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі", - наголосив посадовець.

Гайдай каже, що населені пункти армія РФ обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь з реактивної та зі ствольної артилерії, використовує безпілотники.

Нагадаємо, росіяни намагаються приховати "хлопок" у Лисичанську.

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