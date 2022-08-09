Наздоганяють і просто розстрілюють: як окупанти розправляються з дезертирами (перехоплення розвідки)

Окупант у телефонній розмові розповідає, що їхній підрозділ намагався штурмувати українські позиції, але ЗСУ всіх знищили.

Військова розвідка перехопила розмову окупанта додому, в якій загарбник розповів про убогість своєї армії, невмілість артилерістів, які б'ють по власних позиціях, та розстріли людей, які тікають з фронту.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник скаржиться, що російська артилерія настільки криворука, що накриває власні ж позиції.

Окупант: "Свои по нашим в**али, по нам. В 30 метрах "Градами положили". Какойто дурак скорректировал "500 юг", а надо было "500 север".

Родичка: "Какие идиоты, вот носит же таких".

Чоловік розповідає, що їхній підрозділ намагався штурмувати українські позиції, але ЗСУ всіх знищили.

Окупант: "И опять сегодня старые позиции штурмовали. Опять всех положили наших х*хлы. Хотели вернуть назад, всех положили, 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. А атака была смешная, там пять человек атаковали сотню. Приказал замкомбата – большой б**дь п**ар".

Крім того, російська армія просто не забирає своїх поранених з поля бою.

Родичка: "А раненых как забирают".

Окупант: "Самы выползнают. Выполз – выполз, нет – сдох. Так нам вчера по рации сказали: сами выходите. С каждым днем все хуже и хуже. Людей все меньше и меньше. БК меньше – раньше стреляли по 10-20, сейчас – 3-4. Там х*хлы наверное сс*т кипятком от смеха. Мы по окопам сидим, от своих прячемся, а они смеются в полный рост. Потому что они знают, что русский баран не попадет. Хоть надеялся, что это российская армия, а оказалось на**алово.

Родичка: Армия красива только по телевизору.

Загарбник розмірковує, що не зможе втекти з позицій, адже спеціальні підрозділи просто розстрілюють дезертирів.

Окупант: "С позиций уйти будет сложно. Тут еще ВБшники е**ные есть. Группа быстрого реагирования. Те догоняют и просто расстреливають на**й. Потом говорят: безвести пропал".