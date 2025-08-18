Наземні роботизовані комплекси ЗСУ: у 210 окремому штурмовому полку показали навчання екіпажу (фото, відео)

Екіпаж наземних роботизованих комплексів

Обсяг вантажів, доправлених на передову за допомогою наземних роботизованих комплексів, зріс на понад 80%. Безпілотні комплекси вже постачають боєприпаси, воду і спорядження, чим допомагають зберігати життя українських воїнів.

Про це повідомляє пресслужба 210 окремого штурмового полку.

У 210 окремому штурмовому полку розповіли про навчання екіпажу наземних роботизованих комплексів.

У цивільному житті — ІТ-рекрутерка, будівельник і логіст, а нині військові розповідають про те, як вони відпрацьовують навички для виконання логістичних місій із використанням наземного дрона.

«Примітивну роботу мають виконувати роботи, а люди — займатися складнішими й більш відповідальними завданнями», — каже командир роти НРК, на псевдо Фалькон.

Екіпаж наземних роботизованих комплексів

Військовий також розповів про свій підрозділ.

«210-й окремий штурмовий полк — підрозділ Сухопутних військ Збройних Сил України, який виконує оборонні та штурмові завдання на ключових напрямках фронту. Цього року ми брали участь у Курській операції, зупиняли ворога на Сумщині, а зараз боронимо Україну на Донеччині та Запоріжжі», — зазначив Фалькон.

У свою чергу в Генштабі ЗСУ зазначили, що основне навантаження безпілотних наземних комплексів на фронті наразі припадає на виконання логістичних завдань.

«У Збройних силах України триває робота над впровадженням та масштабуванням безпілотних наземних систем (БНС), — зазначили в Генштабі. — З огляду на те, що глибина ударів і кількість ворожих БПЛА постійно зростає, роль логістичних функцій наземних дронів лише посилюється, зауважили в Генштабі».

