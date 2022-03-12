Наземних шансів у Росії немає ніяких – командир Грузинського легіону

Він запевняє, що Україна вже готова до подальшого розвитку подій.

Російські наземні війська не можуть перемогти Україну за жодних умов, адже навіть те перегрупування, яке відбувається, таке ж відбувається із українського боку, тож до цього вже готові.

Про це в ефірі спільного телемарафону повідомив командир «Грузинського національного легіону» Мамука Мамулашвілі.

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Він запевнив, що зараз війська із українського боку вже готові до розвитку різних сценаріїв, бо російські війська виявилися не готовими до того, що їх чекало. Скептично ставиться командир до можливого підсилення із російського боку найманцями із Сирії і країн Африки.

«Терористична країна, не лише з її очільником, а й народом. Буде підтягувати таких самих терористів, як вони самі. Це очікувано, що Росія підв’язує терористичні групи, які вона утримує. Ми готові і до цього, адже це не професійні військові. Адже це люди варварського типу, як і російські війська», - зазначив він.

Мамулашвілі зауважив, що водночас, поки росіяни мобілізують терористів з різних країн світу, до українських військ долучаються професійні військові із різних країн світу.

Він висловив думку, що Путін зробив найбільшу помилку напавши на Україну. Але переконаний, що це буде перелам не лише для українців, але й для Росії, яка припинить своє існування з таким терористичним населенням, яке воно є на зараз.