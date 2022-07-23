"Нажерлись і гранатометами в село всадили" - окупант розповідає матері про "пригоди" колег по службі

Загарбник жаліється, що його підрозділ не відпускають на ротацію, та розказує, що більшість речей здобуто шляхом мародерства.

Військова розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю, в якій той розповідає про "надійних" колег по службі: "Нажерлись і гранатометами в село всадили".

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Рашист розповідає матері, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри те, що всі документи для цього давно готові.

Також загарбник розказує, що більшість речей здобуто шляхом мародерства.

"Розповідає про "надійних" колег по службі: "Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові", - йдеться у повідомленні розвідки.

«Нажерлись і гранатометами в село всадили» - окупант розповідає мамі про «пригоди» колег по службі #ГУРперехоплення «Нажерлись і гранатометами в село всадили» - окупант розповідає мамі про «пригоди» колег по службі ▪ Рашист розповідає мамі, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри те, що всі документи для цього давно готові. Також розказує, що більшість речей здобуто шляхом мародерства. ▪ Розповідає про «надійних» колег по службі: «Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові.» Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 23 липня 2022 р.

Нагадаємо, військова розвідка знищила на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ та взяла в полон командира взводу, який виявився уродженцем Запорізької області.

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