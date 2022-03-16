Нажились на людському горі: на Одещині побили та пограбували переселенців, які тікали від війни

Підозрюваних уже затримали.
У м. Ізмаїл Одеської області чотири нападники побили та пограбували переселенців з Миколаєва. Вони вкрали у них цінні речі та гроші на загальну суму майже 800 тис. грн.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, підозрювані, з метою наживи в період воєнного стану, напали на двох переселенців з Миколаєва, які були в автомобілі, припаркованому на одній з вулиць м. Ізмаїл. Нападники, погрожуючи потерпілим вогнепальною зброєю, витягли їх з салону авто, повалили на землю та почали наносити удари прикладом, а також ногами по голові та іншим частинам тіла, вимагаючи передати їм наявні кошти та цінні речі", - йдеться у повідомленні.
Залякуючи застосуванням зброї, підозрювані присвоїли кошти та цінні речі потерпілих на загальну суму понад 800 000 грн і втекли з місця злочину на їхньому автомобілі.
Підозрюваних уже затримали. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Одеській області.
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