Наживалися на війні: група молодиків з України, які втекли за кордон, організували там схему продажу "гуманітарки"

Наживалися на війні: група молодиків з України, які втекли за кордон, організували там схему продажу "гуманітарки"

Група молодиків з Дніпропетровщини, які після вторгнення РФ, втекли з України, використавши підроблені документи, наживалися на війні.

Шахраї організували за кордоном схему продажу "гуманітарки". Вони продавали військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ, мінімум втричі завищуючи їхню вартість.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Загалом за час війни умільці продали товарів на суму понад 60 млн грн.

Як встановила українська спецслужба, щоб не сплачувати митні платежі в Україні, хлопці завозили продукцію як благодійну допомогу, підробляючи документи від імені доброчинних організацій. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн.

"В результаті слідчих дій виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, тепловізорів, оптичних прицілів, БПЛА і документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. Одному з учасників схеми повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Щодо вилученого товару, вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби Збройним Силам України.

Як раніше повідомляли, СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині. Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення.

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