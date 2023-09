НАЗК призупинило статус спонсорів війни одразу для 5 компаній: у чому причина

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили, що призупиняють статус для 5 грецьких компаній-перевізників у переліку спонсорів війни.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Йдеться про Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD та угорський OTP Bank.

Зазначається, що відтепер компанії матимуть тимчасово призупинений статус. Подальше виключення їх із переліку залежатиме від виконання зазначених умов.

"Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості Росії продовжувати війну", - пояснюють у НАЗК.

Спонсори війни в Україні

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner і DMG Mori до переліку міжнародних спонсорів війни.

Доволі неоднозначну позицію висловила компанія Coca-Cola, адже спочатку виробник безалкогольних напоїв заявив, що залишається в Росії, а потім, після шквалу критики й новин про зняття продукції з продажу в Україні, все ж змінив свою позицію.

Крім того, спонсорами війни стали PepsiCo та Mars, які не вийшли з російського ринку і були внесені до переліку міжнародних спонсорів війни.

