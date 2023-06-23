НАЗК внесло до списку спонсорів війни відомого китайського виробника автомобілів

У списку найбільших компаній світу за 2022 рік Fortune Global 500 китайський виробник посів 229 місце.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відому як Geely.

Про це повідомили у НАЗК.

Зазначається, що Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України в той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення до України.

"Компанія Geely належить приватному власнику, китайському підприємцю-мільярдеру Лі Шуфу та володіє кількома брендами, включно із Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що у списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік китайський виробник посів 229 місце.

За словами Деніела Лі, виконавчого директора холдингової компанії Geely, він не змушує свої компанії залишати ринок Росії.

"Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта", — сказав він, виступаючи на саміті FT "Майбутнє автомобіля".

Ба більше, він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після вторгнення Росії до України.

"Так, продажі автомобілів під маркою Geely в росії за перші три місяці 2023 року зросли більше ніж удвічі порівнюючи з минулим роком, — від 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад 20 млрд дол. США. Дистриб’ютором бренду Geely в росії є компанія ТОВ «Джили-Моторс», виторг якої за 2022 рік виріс на 82% до 800 млн дол. США, чистий прибуток виріс на 5105% до $201 млн, податків до бюджету росії сплачено на суму понад 51,4 млн дол. США", — додали в НАЗК.

Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в Росії. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена ​​у 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів. Жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва продуктів харчування Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.