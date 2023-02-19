Ініціатива РФ із набирання "добровольців"-резервістів провалилася: в ISW назвали причину

Росія не виплачує фінансову винагороду деяким "добровольчим" підрозділам, що у майбутньому може ускладнити спроможність Москви формувати такі сили.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Фахівці зазначають, що особливо стосується тема не отримання обіцяної фінансової винагороди підрозділів бойового резерву російської армії (БАРС).

Аналітики ISW нагадали, що Міноборони Росії мало намір створити БАРС як активний резерв, набираючи "добровольців"-резервістів для трирічної служби за контрактом, починаючи від осені 2021 року. Їм обіцяли невелику фінансову компенсацію у розмірі від 4000 до 9000 рублів (приблизно від 54 до 122 доларів США) на місяць та інші переваги. Але така ініціатива провалилася майже одразу.

Крім того, через бюрократію так звані добровольці Росії, які приєдналися до російських військових дій навесні-влітку 2022 року, не можуть отримати документи, необхідних для отримання обіцяних платежів. На думку військових кореспондентів, російська влада має оперативно вирішити цю проблему, інакше серед військових може статися сплеск невдоволення.

"Незацікавленість Кремля в оплаті праці добровольчих формувань може знищити будь-які стимули серед росіян підписувати контракти з російським МО під час або після війни через зростаючу недовіру до того, що обіцяні фінансові стимули матеріалізуються", - додали ISW.

Фахівці вказують, що неспроможність Кремля створити та належним чином підтримувати формування БАРС також свідчить про те, що Кремль навряд чи створить ефективні добровольчі резерви — у воєнний чи мирний час.

Раніше ISW повідомляв, що Міноборони Росії, ймовірно, не досягло цільових показників набору добровольців влітку 2022 року через повсюдну недовіру до російських військових щодо виконання своїх обіцянок на тлі кровопролитної війни, і що російські військові, ймовірно, ще більше підірвуть свої сили. До того ж, широко розповсюджена недовіра до російського МО може дедалі більше підривати готовність росіян йти на службу за контрактом і посилювати залежність російської армії від примусової мобілізації та вербування.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що у тимчасово окупованому Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців. Також у окупантів передчасно виходять з ладу модернізовані зенітні ракетні системи С-300. Міноборони країни-агресорки на звернення громадян поки що жодним чином реагує.

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