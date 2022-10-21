Назвали "евакуацією": окупанти незаконно вивезли дітей з Херсонського дитбудинку

У п'ятницю, 21 жовтня, окупанти викрали вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти віком до 5 років", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти назвали це викрадення "евакуацією".

"Маленькі українці, що незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію!", – підкреслив Янушевич.

Херсонська ОВА направила відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

Окупанти тікають з Херсонщини

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті в новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

Тим часом в Офісі президента повідомили, що станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл і селищ.