Назвали імена та показали фото українських військових, яких 21 лютого вбили окупанти на Донбасі

Назвали імена та показали фото українських військових, яких 21 лютого вбили окупанти на Донбасі

Із загиблими захисниками України прощатимуться у Житомирі.

21 лютого під час обстрілу на Донбасі російські окупанти вбили двох військових з Житомирської області. Це - старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Агресор вкотре приніс горе і біду на нашу землю. Ця трагедія ще більше нас згуртувала у силі і здатності давати відсіч, боронити і захищати свою країну. Глибокі співчуття родинам. Вічна пам'ять і слава загиблим героям", - написав міський голова Житомира.

Демидчук Ігор Олександрович був старшим лейтенантом, командиром 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 13.05.1993 року в м. Овруч Житомирської області.

Стельмах Олександр Анатолійович був сержантом з матеріального забезпечення 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 16.03.1981 року в с.Глинівці Андрушівського району Житомирської області.

У Житомирській міській раді повідомили, що із загиблими українськими захисниками прощатимуться в Житомирі на Соборному майдані. Про дату та час у міській раді повідомлять згодом.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу бойовики 84 рази порушили режим тиші, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 21 лютого загинуло двох українських захисників.