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Назвали імена та показали фото українських військових, яких 21 лютого вбили окупанти на Донбасі

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Назвали імена та показали фото українських військових, яких 21 лютого вбили окупанти на Донбасі

Фото: Сергій Сухомлин

Із загиблими захисниками України прощатимуться у Житомирі.

21 лютого під час обстрілу на Донбасі російські окупанти вбили двох військових з Житомирської області. Це - старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах. 

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин. 

"Агресор вкотре приніс горе і біду на нашу землю. Ця трагедія ще більше нас згуртувала у силі і здатності давати відсіч, боронити і захищати свою країну. Глибокі співчуття родинам. Вічна пам'ять і слава загиблим героям", - написав міський голова Житомира. 

Демидчук Ігор Олександрович був старшим лейтенантом, командиром 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 13.05.1993 року в м. Овруч Житомирської області.

Стельмах Олександр Анатолійович був сержантом з матеріального забезпечення 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 16.03.1981 року в с.Глинівці Андрушівського району Житомирської області.

У Житомирській міській раді повідомили, що із загиблими українськими захисниками прощатимуться в Житомирі на Соборному майдані. Про дату та час у міській раді повідомлять згодом. 

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу бойовики 84 рази порушили режим тиші, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 21 лютого загинуло двох українських захисників. 

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