Назвали імена та показали фото українських військових, яких 21 лютого вбили окупанти на Донбасі

Із загиблими захисниками України прощатимуться у Житомирі.
21 лютого під час обстрілу на Донбасі російські окупанти вбили двох військових з Житомирської області. Це - старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах.
Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
"Агресор вкотре приніс горе і біду на нашу землю. Ця трагедія ще більше нас згуртувала у силі і здатності давати відсіч, боронити і захищати свою країну. Глибокі співчуття родинам. Вічна пам'ять і слава загиблим героям", - написав міський голова Житомира.
Демидчук Ігор Олександрович був старшим лейтенантом, командиром 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 13.05.1993 року в м. Овруч Житомирської області.
Стельмах Олександр Анатолійович був сержантом з матеріального забезпечення 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 16.03.1981 року в с.Глинівці Андрушівського району Житомирської області.
У Житомирській міській раді повідомили, що із загиблими українськими захисниками прощатимуться в Житомирі на Соборному майдані. Про дату та час у міській раді повідомлять згодом.
Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу бойовики 84 рази порушили режим тиші, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 21 лютого загинуло двох українських захисників.