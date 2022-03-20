Назвали на честь Києва: в зоопарку Чехії народився рідкісний носоріг (фото)

У дикій природі таких тварин налічується всього 800.

У чеському зоопарку Двур-Кралове народилося дитинча східного чорного носорога, який знаходиться під загрозою зникнення. Його назвали Київ на честь опору України російській армії.

Про це повідомляє Associated Press.

"Ім'я – це ще один вираз нашої підтримки українських героїв", – сказав директор зоопарку Премисл Рабас.

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За його словами, мама Києва Єва піклується про нього якнайкраще. Він набирає 1 кілограм за день. Зараз він важить понад 50 кілограмів.

Через браконьєрство кількість східних чорних носорогів, які живуть у дикій природі, скоротилася приблизно до 800. У чеському зоопарку їх налічується 14. За останній рік в інших зоопарках світу народилося лише три таких носорога.

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