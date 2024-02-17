Названо чотири сценарії закінчення війни в Україні: серед них - ядерна зброя

Очевидними є два варіанти у війні: це перемога України або країни-агресорки Росії.

У війні, яку РФ розв’язала проти України, є чотири варіанти завершення. Окрім того, що наша держава може виграти, або програти протистояння, є також можливість укладання мирної угоди.

Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

Як зазначається, очевидними є два варіанти у війні: це перемога України або країни-агресорки Росії.

"Я не бачу, щоб українці здавалися, тому що для них це екзистенціальна війна. Це не екзистенціальна війна для Росії", - сказав експерт Еліот А. Коен.

Водночас третій варіант - це підписання мирної угоди. А четвертий - ядерна війна.

"Що це означатиме для режиму Володимира Путіна (застосування ядерної зброї, - ред.)? Я думаю, що США вже досить переконливо заявили, що всі ставки скасовуються, якщо Росія застосує ядерну зброю", - наголосив старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Нагадаємо, що окупанти намагаються приховати кількість загиблих у збитих літаках Су-34 та Су-35С.

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