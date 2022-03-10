Названо гуманітарні маршрути, які відкриваються 10 березня: звідки можна евакуюватися (відео)

Евакуація почалася з 9:00.

Сьогодні, 10 березня, з 09:00 відкрилися гуманітарні коридори, щоб евакуювати начелення з міст, які найбільше обстрілюються ворогом.

Про це у відеозверненні повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Як повідомила Верещук, 10 березня гуманітарні коридори відкриваються за наступними маршрутами:

З міста Тростянець у напрямку міста Полтава (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

З селища Краснопілля у напрямку міста Полтава (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

З міста Суми у напрямку міста Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Полтави буде відправлено автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

З міста Тростянець у напрямку міста Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

З міста Маріуполь Донецької області у напрямку міста Запоріжжя (Маріуполь, Портівське, Мангуш, в обхід Микільське, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту.

З міста Волноваха Донецької області у напрямку міста Покровськ (Волноваха-Валер'янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ).

З міста Ізюм Харківської області до міста Лозова Харківської області (Ізюм-Грушуваха-Панютине-Лозова). Автобуси для евакуації людей заїдуть із міста Лозова.

З міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до міста Києва (Стоянка – Білогородка – Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Київ.

"Також хочу повідомити про те, що на захопленій Збройними силами Російської Федерації ЧАЕС була пошкоджена спеціальна лінія електропередач, внаслідок чого знеструмленими залишились енергоблоки. Ми вимагаємо негайно допустити ремонтну бригаду для ліквідації пошкоджень і просимо світову спільноту сфокусувати вою увагу саме на цій проблемі. Також з метою припинення гуманітарної катастрофи для ліквідації пошкодження на газовій магістралі Донецьк - Маріуполь, де зараз без тепла залишились більше мільйона людей в містах Маріуполі, Бердянську та інших, ми вимагаємо допустити проїзд спеціальної техніки і ремонтної бригади, щоб ми змогли відремонтувати газопровід і люди отримали тепло", - сказала Верещук.

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