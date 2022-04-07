Названо ім’я російського генерала, який керував захопленням Запорізької АЕС

Команди обстрілювати атомну станцію та жилі квартали Енергодару також віддавав генерал-майор Домбровський.

Силовим захопленням Запорізької АЕС, наражаючи на небезпеку світ та вчиняючи акти ядерного тероризму, керував російський генерал-майор Олексій Домбровський.

Про це повідомляє "Енергоатом" у Telegram.

Команди обстрілювати атомну станцію та жилі квартали Енергодару також віддавав він.

За даними "Енергоатому", щонайменше 50 снарядів, частина з яких потрапила в енергоблоки станції та інші будівлі на її території, не розірвались, завдяки чому не сталося ядерної катастрофи.

Також стало відомо, що на заміну Домбровському два тижні тому до Енергодару прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-майор Валерій Васильєв.

Нагадаємо, на Запоріжжі військові знищили десятки росгвардійців, яких перекинули із Дагестану.

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