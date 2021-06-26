Названо ім’я українського захисника, який загинув на Донбасі

Названо ім’я українського захисника, який загинув на Донбасі

Військовий отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям.

На Донбасі в ООС під час несення служби від куль підтримуваних Росією бойовиків загинув український військовий Андрій Гонар. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів.

Про це повідомляється на сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

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Там розповіли, що старший солдат Андрій Гонар, який також був старшим водієм мотопіхотної роти, отримав осколкове поранення під час обстрілу бойовиків поблизу Пісків. Від отриманих поранень боєць помер.

У бригаді кажуть, що загиблий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. До лав 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського він приєднався торік у червні.

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Командування бригади та увесь особовий склад висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого військового.

Нагадаємо, на Донбасі 26 червня поблизу населеного пункту Піски від куль бойовиків загинув український військовий. Захисник отримав осколкове поранення, яке, на жаль, було несумісне з життям.

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