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Названо кількість українців, яких вбили окупанти РФ за час повномасштабної війни

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Названо кількість українців, яких вбили окупанти РФ за час повномасштабної війни

Фото: ГУ НП в Херсонській області

Інформація із низки міст України, де велися інтенсивні бойові дії або які поки що окуповані, ще уточнюється.

Від початку повномасштабної війни від російської агресії загинуло вже понад 8 тисяч українців. Поранень зазнали понад 13 тисяч громадян.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Так, лише від 1 до 12 березня 2023 року ООН зафіксувала 293 жертви серед мирного населення в Україні: 84 убитих (48 чоловіків, 23 жінки, 4 хлопчики, 1 дівчинка, а також 8 дорослих, стать яких поки не відома); і 209 поранених (81 чоловік, 41 жінка, 15 хлопчиків, 1 дівчинка, а також 71 дорослий, стать яких поки що не відома).

Загалом офіційно зафіксовано 21 965 жертв серед цивільного населення України внаслідок російських дій від 24 лютого, зокрема 8 231 особу було вбито окупантами та 13 734 - поранено.

Серед загиблих 3 664 чоловіки, 2 173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки. Стать ще 31 дитини та 1 900 дорослих поки не встановлено.

Поранено 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитину, стать якої поки не вдалося встановити.

В ООН наголошують, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Нагадаємо, українські прокурори зібрали дані на російських військових злочинців за їхню агресію в Україні і позначають їх на спеціальній дошці. Є імена та фотографії низки осіб, щодо яких в Україні триває слідство. На дошці вказано сотні російських військових злочинців аж до Володимира Путіна.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5388
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