Названо кількість українців, яких вбили окупанти РФ за час повномасштабної війни

Інформація із низки міст України, де велися інтенсивні бойові дії або які поки що окуповані, ще уточнюється.

Від початку повномасштабної війни від російської агресії загинуло вже понад 8 тисяч українців. Поранень зазнали понад 13 тисяч громадян.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Так, лише від 1 до 12 березня 2023 року ООН зафіксувала 293 жертви серед мирного населення в Україні: 84 убитих (48 чоловіків, 23 жінки, 4 хлопчики, 1 дівчинка, а також 8 дорослих, стать яких поки не відома); і 209 поранених (81 чоловік, 41 жінка, 15 хлопчиків, 1 дівчинка, а також 71 дорослий, стать яких поки що не відома).

Загалом офіційно зафіксовано 21 965 жертв серед цивільного населення України внаслідок російських дій від 24 лютого, зокрема 8 231 особу було вбито окупантами та 13 734 - поранено.

Серед загиблих 3 664 чоловіки, 2 173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки. Стать ще 31 дитини та 1 900 дорослих поки не встановлено.

Поранено 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитину, стать якої поки не вдалося встановити.

В ООН наголошують, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Нагадаємо, українські прокурори зібрали дані на російських військових злочинців за їхню агресію в Україні і позначають їх на спеціальній дошці. Є імена та фотографії низки осіб, щодо яких в Україні триває слідство. На дошці вказано сотні російських військових злочинців аж до Володимира Путіна.

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