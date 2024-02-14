Росіяни від початку року завдали рекордної кількості авіаударів по ОСУВ "Таврія"

Росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року по ОСУВ "Таврія", але вони зазнають величезних втрат.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що росіяни завдали рекордну кількість авіаударів від початку року в зоні відповідальності ОСУВ.

Про це він написав у своєму Telegram.

"По операційній зоні ОСУВ “Таврія” росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року. Стоїмо! Оперативна обстановка в районах відповідальності ОСУВ “Таврія” залишається контрольованою. Наші сили продовжують ведення оборонної операції, завдаючи противнику значних втрат", - написав Тарнавський.

Він нагадав, що загальні втрати росіян минулої доби, 13 лютого, в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 50 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема це 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів.

Крім того, нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.

"Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” ворог завдав 73 авіаудари (найбільше з початку року), вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, новопризначений Головком ЗСУ Олександр Сирський також розповів про зміну тактики української армії у війні з Росією. За його словами, ситуація на фронті в Україні нині дуже складна. Україна перейшла до оборони, аби виснажити військовий потенціал Росії.

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