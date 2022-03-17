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Названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 17 березня

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Названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 17 березня

Небезпечно на Житомирській трасі та на півночі Вишгородського району.

У Київській обласній військовій адміністрації назвали найбільш небезпечні напрямки Київської області.

Так, станом на 17 березня це: 

  • Житомирська траса
  • Буча – Ірпінь – Гостомель
  • Макарів
  • північ Вишгородського району.

"Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 17 березня внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці. Рятувальники ДСНС евакуювали 30 мешканців, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа. 

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