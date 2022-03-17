Названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 17 березня

Небезпечно на Житомирській трасі та на півночі Вишгородського району.
У Київській обласній військовій адміністрації назвали найбільш небезпечні напрямки Київської області.
Так, станом на 17 березня це:
- Житомирська траса
- Буча – Ірпінь – Гостомель
- Макарів
- північ Вишгородського району.
"Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві 17 березня внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці. Рятувальники ДСНС евакуювали 30 мешканців, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа.
Читайте також: