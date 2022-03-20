Названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 20 березня

Названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 20 березня

У Гостомелі та Ірпіні продовжуються бої.

У Київській області станом на 20 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, ситуація у області станом на ранок 20 березня наступна:

Білоцерківський район

Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Бориспільський район

Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Бучанський район

Макарівка під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога. Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун - також під обстрілами.

У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована. Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався. Гостомель та Ірпінь - ідуть бої.

Броварський район

На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка.

Вишгородський район

Ворог "Градами" обстріляв с.Нові Петрівці. В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.

Обухівський район

Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Фастівський район

Ситуація контрольована. Громада приймає біженців. Лікарні приймають поранених.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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