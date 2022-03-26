Названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 26 березня

Ірпінь, Гостомель - бої.
У Київській області станом на 26 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.
Про це 26 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Так, ситуація у області станом на ранок 26 березня така:
Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони
Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.
Бучанський район
- Макарівська, Бучанська, Ірпінська громади - під обстрілами.
- Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами.
- Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.
- У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.
- Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався.
- Ірпінь, Гостомель - бої.
- Бородянська громада - заблокована.
- Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
Броварський район
Періодично чути постріли. У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах - ворожа техніка. Великодимерська громада - тимчасово окупована.
Вишгородський район
В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. Ворог зайшов у місто.
Фастівський район
Обстріли у с. Корячки - загорілася нафтобаза.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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