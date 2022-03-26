Названо найбільш небезпечні напрямки Київської області станом на 26 березня

Ірпінь, Гостомель - бої.

У Київській області станом на 26 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Про це 26 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, ситуація у області станом на ранок 26 березня така:

Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони

Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Бучанський район

Макарівська, Бучанська, Ірпінська громади - під обстрілами.

Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.

У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.

Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався.

Ірпінь, Гостомель - бої.

Бородянська громада - заблокована.

Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Броварський район

Періодично чути постріли. У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах - ворожа техніка. Великодимерська громада - тимчасово окупована.

Вишгородський район

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. Ворог зайшов у місто.

Фастівський район

Обстріли у с. Корячки - загорілася нафтобаза.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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