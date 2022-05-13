Названо найголовніші перешкоди для працевлаштування українців у Польщі: влада країни шукає рішення

Польща шукає рішення для працевлаштування українських біженців.

Польські чиновники разом з представниками бізнесу і неурядових організацій розробили рекомендації щодо інтеграції і працевлаштування біженців з України. Серед пропозицій - програма фінансової підтримки підприємств у створенні нових робочих місць, моніторинг попиту на робочу силу у різних галузях, а також створення загальнонаціональної бази компетенцій українських біженців в Польщі.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування "Gremi Personal", експерти якого теж брали участь у розробці документу.

Так, в агенції з працевлаштування назвали низку проблем, з якими зіштовхнулися як українці, так і польська влада у питанні забезпечення роботою громадян України.

Зазначається, що наразі найбільший попит у польських роботодавців є на працівників у харчовій промисловості, логістиці і галузі HoReCa - поза великими містами. Натомість більшість українців у Польщі навпаки обирають для проживання великі міста, де знайти роботу без знання мови і досвіду значно важче. Тому одна з пропозицій від місцевих влад Польщі - розробка програми фінансової підтримки підприємств у створенні нових робочих місць, а також постійний моніторинг попиту на роботу в різних галузях.

"Створення загальнонаціональної бази компетенцій у поєднанні з моніторингом попиту дало б українським жінкам можливість жити в тих місцях, де вони можуть працювати та забезпечувати себе. Тим більше у ситуації, коли багато з них виявилися не готовими до реалій польського ринку праці і кілька разів міняють роботу в перший час, поки не знайдуть прийнятну для себе. Це негативна тенденція, це може відбити бажання працювати в українок, так і роботодавців їх працевлаштовувати. Для гнучкого управління працевлаштуванням біженців необхідна активніша співпраця між органами місцевого самоврядування, воєводськими та повітовими бюро праці, економічними зонами та агентствами зайнятості", – пояснює Даміан Гузман, заступник генерального директора "Gremi Personal".

Більше того у рекомендаціях також є пропозиція створити програму масового та швидкого вивчення польської мови для громадян України, які хочуть працювати. Оскільки саме її незнання є перешкодою для пошуку кваліфікованої роботи, а також для інтеграції у польське суспільство.

Серед інших проблем, з якими стикаються українські біженці в Польщі - складнощі з влаштуванням дітей, а також пошук житла. В перші 2 місяці війни біженців розміщували безкоштовно. Натомість нині постає питання пошуку оплачуваного житла для них - особливо тих, хто має намір працювати.

За даними уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, 100 тис. працездатних українців влаштувалися на роботу в Польщі, а це кожен четвертий із тих, хто отримав PESEL (ідентифікаційний номер, який дає право на роботу в Польщі за спецзаконом, прийнятим для біженців).

За даними Прикордонної служби Польщі, від початку війни до країни в'їхало 3,29 млн громадян України, повернулося додому - 1,16 млн осіб.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: