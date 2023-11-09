Назвав "чуркою": в Маріуполі чеченець проломив голову росіянину (відео)

Причиною бійки стала перепалка, яка розгорілася між чеченцем та росіянином.
В тимчасово окупованому Маріуполі сталася бійка між чеченцем та росіянином. Внаслідок чого одному з них проломили голову.
Відповідне відео опублікували в Маріупольській міській раді.
Як стало відомо, причиною бійки стала перепалка, яка розгорілася між чеченцем та росіянином. Останній обізвав того “чуркою”, після чого отримав за це по голові. Як наслідок - у потерпілого в буквальному сенсі слова дірка на потилиці.
“Такі "з’ясування стосунків" за допомогою кулаків, а іноді й зброї, стають все частішими в тимчасово окупованому місті. Маріупольці скаржаться на свавілля та беззаконня окупантів. Так звана поліція, у більшості випадків, просто бездіє. Сподіваємося, що загарбники покалічать та повбивають один одного ще до деокупації міста”, - наголосили в міськраді.
Нагадаємо, що депортованому з Маріуполя підлітку в Росії вручили повістку.
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