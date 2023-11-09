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Назвав "чуркою": в Маріуполі чеченець проломив голову росіянину (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Назвав "чуркою": в Маріуполі чеченець проломив голову росіянину (відео)

Маріуполь, зруйнований будинок. Фото: Telegram / Маріупольська міська рада

Причиною бійки стала перепалка, яка розгорілася між чеченцем та росіянином.

В тимчасово окупованому Маріуполі сталася бійка між чеченцем та росіянином. Внаслідок чого одному з них проломили голову. 

Відповідне відео опублікували в Маріупольській міській раді.

Як стало відомо, причиною бійки стала перепалка, яка розгорілася між чеченцем та росіянином. Останній обізвав того “чуркою”, після чого отримав за це по голові. Як наслідок - у потерпілого в буквальному сенсі слова дірка на потилиці.

“Такі "з’ясування стосунків" за допомогою кулаків, а іноді й зброї, стають все частішими в тимчасово окупованому місті. Маріупольці скаржаться на свавілля та беззаконня окупантів. Так звана поліція, у більшості випадків, просто бездіє. Сподіваємося, що загарбники покалічать та повбивають один одного ще до деокупації міста”, - наголосили в міськраді.

В Маріуполі чеченець проломив голову росіянину

В Маріуполі чеченець проломив голову росіянину

Нагадаємо, що депортованому з Маріуполя підлітку в Росії вручили повістку.

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Дата публікації
Перегляди
1118
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