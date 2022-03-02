НБУ: для Збройних Сил України перераховано понад 6 млрд грн

Багато коштів надсилають з-за кордону.

Станом на 2 березня 2022 року на спецрахунок НБУ, для підтримки Збройних Сил України загалом було перераховано понад 6 млрд грн.

З-за кордону у іноземній валюті надійшло понад 253,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових більше 1,6 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн (26.02.2022);

на потреби Національної поліції України – 150 млн грн (28.02.2022);

на потреби Міністерства оборони України – 1 025,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн).

"Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк розпочав збір коштів для гуманітарної допомоги українцям: номери рахунків.