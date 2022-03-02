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НБУ: для Збройних Сил України перераховано понад 6 млрд грн

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Багато коштів надсилають з-за кордону.

Станом на 2 березня 2022 року на спецрахунок НБУ, для підтримки Збройних Сил України загалом було перераховано понад 6 млрд грн. 

З-за кордону у іноземній валюті надійшло понад 253,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ. 

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових більше 1,6 млрд грн, зокрема: 

  • на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн (26.02.2022);   
  • на потреби Національної поліції України  – 150 млн грн (28.02.2022);
  • на потреби Міністерства оборони України – 1 025,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн).

"Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк розпочав збір коштів для гуманітарної допомоги українцям: номери рахунків.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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