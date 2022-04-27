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НБУ дозволив не видавати клієнтам термінальні чеки: як тепер повернути товар та оскаржити операцію

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НБУ дозволив не видавати клієнтам термінальні чеки: як тепер повернути товар та оскаржити операцію

УНІАН

НБУ дозволив не видавати паперові чеки при розрахунках через pos-термінали. Водночас Національний банк зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала.

Національний банк дозволив фінустановам не видавати користувачам платіжних карток чеки під час здійснення безготівкових розрахунків через pos-термінал.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«На жаль, в умовах війни логістичні зв’язки порушилися, тож зараз банкам складно забезпечити наявність термінального паперу для друку чеків POS-терміналами. Але це не стало на заваді безготівковим розрахункам.», – повідомили у НБУ.

Водночас Національний банк зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала.

Тобто навіть без такого чеку клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій.

Нагадаємо, що Національний банк України обмежив доступ до відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг. У  фінустанові вважають, що це допоможе уникнути незаконного використання інформації агресором.

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