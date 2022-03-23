НБУ просить SWIFT відключити Центробанк Росії від обміну повідомленнями

У фінустанові виразили сподівання на розуміння.

Національний банк України звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити Центральний банк РФ від системи обміну фінансовими повідомленнями.

Про це НБУ повідомив на своєму сайті.

Це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії росії у фінансовій сфері, вважають в НБУ.

"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", - наголосив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Раніше очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном розповіла, що планується запровадити додаткові санкції проти Росії, зокрема, повністю відключити російські банки від SWIFT.

Нагадаємо, ЄС погодив відключення білоруських банків від SWIFT, а також заборонив надання РБ банкнот євро.

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